Choque y caos: dos camionetas impactaron en Centenario y las vías

Un fuerte choque entre dos camionetas se registró este lunes sobre la avenida Centenario, a la altura de Laprida y las vías, y provocó importantes demoras para los conductores que intentaban cruzar hacia el oeste de Quilmes.

Por causas que todavía no fueron determinadas, una de las camionetas impactó contra otra mientras circulaban por la zona. Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos quedaron sobre la avenida y complicaron el tránsito.

El siniestro se produjo en un punto de circulación clave, por lo que rápidamente se generó un importante caos vehicular, especialmente entre quienes buscaban atravesar las vías en dirección al oeste de la ciudad.