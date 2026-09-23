Cinco delincuentes, una entradera y una muerte: los buscan tras el asalto en Bernal Oeste

Un hombre murió horas en Bernal Oeste atrás tras sufrir una entradera en su vivienda por parte de un grupo de delincuentes que lo sorprendió mientras cenaba junto a su pareja y hasta el momento no hay detenidos.

El hecho ocurrió en una casa de avenida Zapiola y Teniente Origone este martes alrededor de las 22. De acuerdo al testimonio de vecinos, el matrimonio estaba comiendo, escuchó ruidos y la víctima de 82 años se levantó para ver que sucedía.

Como consecuencia, se encontró dentro de la morada con al menos cinco malvivientes. Tras eso, según relataron, forcejeó con uno de ellos y tras recibir varios golpes, sufrió una descompensación.

En tanto, los sujetos huyeron de la escena y fue un habitante de la zona que los vio salir con guantes de latex, encapuchados y subirse a una camioneta.

Por otra parte, un amigo del jubilado ingresó rápidamente a la casa tras enterarse todo lo qué había pasado, y encontró a la víctima malherido en la cara y sin signos vitales.

Cabe agregar, que los asesinos son intensamente buscados y las cámaras de seguridad serán claves para las detenciones.