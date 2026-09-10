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Jueves, 10 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 10 de septiembre

El SMN indicó que este jueves en la Ciudad aumentarán la nubosidad y también la temperatura, que oscilará entre los 11 y los 20 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este jueves en la Ciudad aumentarán la nubosidad y también la temperatura, que oscilará entre los 11 y los 20 grados.

El viernes el cielo estará nublado y las temperaturas irán de los 11 a los 17 grados. El sábado el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas de entre 8 y 12 grados, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias.

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