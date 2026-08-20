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Jueves, 20 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 20 de agosto

La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en la Ciudad se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 8 y 17 grados.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados, con viento del sur.

El sábado habrá un marcado descenso de la temperatura. La mínima será de 4 grados y la máxima de 13 grados, con viento del sudoeste y cielo algo nublado.

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