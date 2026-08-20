Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 20 de agosto
La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en la Ciudad se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 8 y 17 grados.
Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados, con viento del sur.
El sábado habrá un marcado descenso de la temperatura. La mínima será de 4 grados y la máxima de 13 grados, con viento del sudoeste y cielo algo nublado.