Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en la Ciudad se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 8 y 17 grados.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados, con viento del sur.

El sábado habrá un marcado descenso de la temperatura. La mínima será de 4 grados y la máxima de 13 grados, con viento del sudoeste y cielo algo nublado.