Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 27 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en la Ciudad una jornada con inestabilidad, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

El viernes ya no se esperan lluvias, pero el cielo estará algo nublado. El termómetro irá de los 10 a los 17 grados.

El sábado el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 8 a los 17 grados, con viento del este.