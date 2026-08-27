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Jueves, 27 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 27 de agosto

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en la Ciudad una jornada con inestabilidad, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

El viernes ya no se esperan lluvias, pero el cielo estará algo nublado. El termómetro irá de los 10 a los 17 grados.

El sábado el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 8 a los 17 grados, con viento del este.

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