Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 8 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en la Ciudad podrían registrarse lluvias aisladas por la mañana y cielo nublado durante el resto de la jornada, con registros térmicos que irán de los 14 a los 18 grados.

El viernes la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 17 grados, con viento del sur y cielo nublado. Podrían registrarse lloviznas por la tarde.

El sábado se esperan lloviznas aisladas durante todo el día y temperaturas de entre 12 y 18 grados, con viento del sur