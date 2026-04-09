Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 9 de abril

Este jueves en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados, con viento del este.

El viernes el cielo estará despejado, con viento del este y temperaturas de entre 13 y 22 grados.

El sábado el cielo estará algo nublado, soplará viento del este y las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados. No se esperan lluvias.