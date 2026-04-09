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Jueves, 9 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 9 de abril

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados, con viento del este.

Redacción FMQ

Este jueves en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados, con viento del este.

El viernes el cielo estará despejado, con viento del este y temperaturas de entre 13 y 22 grados.

El sábado el cielo estará algo nublado, soplará viento del este y las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados. No se esperan lluvias.

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