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Lunes, 10 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 10 de agosto

El SMN indicó que los valores térmicos que oscilarán los 4 y 12 grados.

Redacción FMQ
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Este lunes en la Ciudad y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado y, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con valores térmicos que oscilarán los 4 y 12 grados.

El martes, en tanto, seguirá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y la máxima se mantendrá en 12.

Para el miércoles se espera cielo mayormente nublado y chaparrones por la noche, con temperaturas que irán de los 8 a los 12 grados.

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