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Lunes, 14 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 14 de septiembre

El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 5 a los 16 grados.

Redacción FMQ
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Este lunes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada fría. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 5 a los 16 grados.

El martes la mínima será de 10 grados y la máxima de 19, con cielo parcialmente nublado y viento del norte rotando al sureste.

Para el miércoles el cielo estará algo nublado, con registros que irán de los 6 a los 15 grados.

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