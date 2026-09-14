Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 14 de septiembre

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada fría. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas irán de los 5 a los 16 grados.

El martes la mínima será de 10 grados y la máxima de 19, con cielo parcialmente nublado y viento del norte rotando al sureste.

Para el miércoles el cielo estará algo nublado, con registros que irán de los 6 a los 15 grados.