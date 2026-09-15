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Martes, 15 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 15 de septiembre

El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados.

Redacción FMQ
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Este martes en la Ciudad se espera una jornada agradable. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados.

El miércoles el cielo estará algo nublado y las temperaturas irán de los 7 a los 14 grados, con viento del este rotando hacia el noroeste.

Para el jueves se espera una nueva suba del termómetro, con cielo algo nublado y temperaturas que irá de los 12 a los 21 grados.

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