Menú
Radio en vivo
Lunes, 23 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 23 de marzo

Se espera una máxima de 22 grados y probables chaparrones por la tarde.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad y alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas por la mañana y probabilidad de chaparrones por la tarde. Los registros térmicos irán de 17 grados de mínima a 22 de máxima.

El martes, en tanto, se espera un cielo ligeramente nublado y un fuerte descenso de la temperatura mínima: el termómetro marcará solo 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23. El cielo estará despejado.

El miércoles se espera cielo despejado, una temperatura mínima de 15 grados y 25 grados de máxima, con viento del norte.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

4
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Clima