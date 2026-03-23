Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 23 de marzo

Este lunes en la Ciudad y alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas por la mañana y probabilidad de chaparrones por la tarde. Los registros térmicos irán de 17 grados de mínima a 22 de máxima.

El martes, en tanto, se espera un cielo ligeramente nublado y un fuerte descenso de la temperatura mínima: el termómetro marcará solo 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23. El cielo estará despejado.

El miércoles se espera cielo despejado, una temperatura mínima de 15 grados y 25 grados de máxima, con viento del norte.