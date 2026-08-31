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Lunes, 31 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 31 de agosto

El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad una jornada con tiempo agradable. El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados, con viento del este.

El martes podría haber neblinas matinales y luego el cielo estará algo nublado. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 18.

El miércoles habrá mayor nubosidad y la temperatura estará más elevada, con temperaturas de entre 10 y 21 grados.


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