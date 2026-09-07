Menú
Radio en vivo
Lunes, 7 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 7 de septiembre

El cielo estará despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con viento del norte.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes en la Ciudad el cielo estará despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados, con viento del norte.

El martes el cielo estará despejado por la mañana, con temperaturas de entre 7 y 16 grados, con viente del norte.

El miércoles la temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados, con cielo algo nublado. No se esperan lluvias.

Esta nota habla de:
1
Encontraron un cuerpo junto a un arroyo y crece el misterio en Quilmes Oeste
Noticias Locales

Encontraron un cuerpo junto a un arroyo y crece el misterio en Quilmes Oeste

2
Fuerte mensaje de los veteranos de Quilmes tras el discurso de Milei por Malvinas
Noticias Locales

Fuerte mensaje de los veteranos de Quilmes tras el discurso de Milei por Malvinas

3
Del desfile a las obras: los anuncios que sacudieron el aniversario de Bernal
Noticias Locales

Del desfile a las obras: los anuncios que sacudieron el aniversario de Bernal

4
Fiestas Patronales de Bernal 2026: el calendario de actividades
Noticias Locales

Fiestas Patronales de Bernal 2026: el calendario de actividades

5
A sacar la campera: domingo de mucho frío en el AMBA
Clima

A sacar la campera: domingo de mucho frío en el AMBA

Últimas noticias de Clima