Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 7 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes en la Ciudad el cielo estará despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados, con viento del norte.

El martes el cielo estará despejado por la mañana, con temperaturas de entre 7 y 16 grados, con viente del norte.

El miércoles la temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados, con cielo algo nublado. No se esperan lluvias.