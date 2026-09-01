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Martes, 1 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 1º de septiembre

La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este martes en la Ciudad podría haber neblinas matinales y luego el cielo estará algo nublado. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17.

El miércoles habrá mayor nubosidad y la temperatura estará más elevada, con temperaturas de entre 10 y 21 grados. Por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

El jueves se esperan tormentas aisladas por la madrugada, con temperaturas de entre 14 y 19 grados, con viento del noroeste.

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