Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 1º de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este martes en la Ciudad podría haber neblinas matinales y luego el cielo estará algo nublado. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17.

El miércoles habrá mayor nubosidad y la temperatura estará más elevada, con temperaturas de entre 10 y 21 grados. Por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

El jueves se esperan tormentas aisladas por la madrugada, con temperaturas de entre 14 y 19 grados, con viento del noroeste.