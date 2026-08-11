Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 11 de agosto

Este martes en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima de 12.

Para el miércoles se espera cielo mayormente nublado y lluvias aisladas por la tarde, con temperaturas que irán de los 8 a los 12 grados.

En tanto que el jueves seguirá nublado, con lluvias aisladas a partir de la tarde y temperaturas que irán de los 8 a los 12 grados, con viento del sureste al este.