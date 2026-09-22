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Martes, 22 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 22 de septimbre

El SMN indicó que será un día fresco, con temperaturas de entre 6 y 13 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 6 y 13 grados, con viento del sudoeste.

Para el miércoles se esperan menos nubes y un poco más de sol. También el termómetro se elevará, con registros de entre 7 y 18 grados, con viento del norte y ráfagas de hasta 50 km/h por la noche.

El jueves el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura subirá un poco más que en las jornadas previas, con registros que oscilarán entre los 11 y los 22 grados.

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