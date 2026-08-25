Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 25 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14 grados. Soplará viento del norte.

El miércoles se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura que irá de los 10 a los 19 grados, con viento del norte.

Para el jueves se pronostica inestabilidad, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados.