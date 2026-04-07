Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 7 de abril

Este martes en la Ciudad seguirá el mal tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, con vientos del sur y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y los 21 grados. Podrían registrarse ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

El miércoles podrían registrarse lluvias por la mañana y chaparrones por la tarde. La mínima será de 15 grados y la máxima de 22 grados, con viento del sur.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 33 grados, con viento del este.