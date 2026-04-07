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Martes, 7 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 7 de abril

Se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, con vientos del sur.

Redacción FMQ

Este martes en la Ciudad seguirá el mal tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, con vientos del sur y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y los 21 grados. Podrían registrarse ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

El miércoles podrían registrarse lluvias por la mañana y chaparrones por la tarde. La mínima será de 15 grados y la máxima de 22 grados, con viento del sur.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 33 grados, con viento del este.

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