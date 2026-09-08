Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 8 de septiembre

Este martes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada agradable, con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 16 grados y soplará viento del norte.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados, con viento del noreste,

Para el jueves el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 12 y los 20 grados.