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Martes, 8 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 8 de septiembre

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 16 grados y soplará viento del norte.

Redacción FMQ
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Este martes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada agradable, con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 16 grados y soplará viento del norte.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados, con viento del noreste,

Para el jueves el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 12 y los 20 grados.

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