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Martes, 9 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 9 de junio

La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 14 grados, con viento del sureste rotando al noreste.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en la ciudad una jornada con cielo nublado y con niebla durante la mañana. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 14 grados, con viento del sureste rotando al noreste.

El miércoles se mantendrá la nubosidad, con temperaturas que irán de los 10 a los 15 grados y viento del norte rotando al suroeste.

El jueves el cielo seguirá nublado, con temperaturas de entre 10 y 16 grados, con viento del sudoeste.

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