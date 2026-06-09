Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 9 de junio
La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 14 grados, con viento del sureste rotando al noreste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en la ciudad una jornada con cielo nublado y con niebla durante la mañana. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 14 grados, con viento del sureste rotando al noreste.
El miércoles se mantendrá la nubosidad, con temperaturas que irán de los 10 a los 15 grados y viento del norte rotando al suroeste.
El jueves el cielo seguirá nublado, con temperaturas de entre 10 y 16 grados, con viento del sudoeste.