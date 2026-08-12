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Miércoles, 12 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 12 de agosto

El SMN indicó que las temperaturas irán de los 8 a los 13 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles en la Ciudad se espera cielo mayormente nublado y lluvias aisladas, con temperaturas que irán de los 8 a los 13 grados.

En tanto que el jueves seguirá nublado, con lluvias aisladas a partir de la tarde y temperaturas que irán de los 8 a los 12 grados, con viento del sureste al este.

El viernes el cielo estará nublado y las temperaturas irán de 10 a 14 grados, con viento del este.

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