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Miércoles, 22 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 22 de abril

La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 21 grados, con vientos del oeste rotando hacia el suroeste.

Redacción FMQ

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará algo nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 21 grados, con vientos del oeste rotando hacia el suroeste.

El jueves estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 12 y 22 grados y viento del sureste.

El viernes se mantendrá con poca nubosidad y temperaturas que irán de los 15 a los 23 grados, con viento del noreste. No se esperan lluvias.

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