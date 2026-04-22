Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 22 de abril

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará algo nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 21 grados, con vientos del oeste rotando hacia el suroeste.

El jueves estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 12 y 22 grados y viento del sureste.

El viernes se mantendrá con poca nubosidad y temperaturas que irán de los 15 a los 23 grados, con viento del noreste. No se esperan lluvias.