Menú
Radio en vivo
Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 23 de septiembre

El SMN indicó que la temperatura estará entre los 7 y 18 grados.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en la Ciudad se espera cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro se elevará y presentará registros de entre 7 y 18 grados.

El jueves el cielo se presentará algo nublado y la temperatura subirá un poco más que en las jornadas previas, con registros que oscilarán entre los 11 y los 23 grados. El viernes la nubosidad se mantendrá y la máxima será primaveral: 25 grados.

Esta nota habla de:
1
Una tradición que no se corta: 35 años vendiendo flores en Quilmes y el amarillo como protagonista
Noticias Locales

Una tradición que no se corta: 35 años vendiendo flores en Quilmes y el amarillo como protagonista

2
Trípodi: "ellos fueron más efectivos que nosotros"
Deportivos

Trípodi: "ellos fueron más efectivos que nosotros"

3
El brutal ataque de los motochorros en Bernal Oeste: un disparo, una moto robada y dos detenidos
Noticias Locales

El brutal ataque de los motochorros en Bernal Oeste: un disparo, una moto robada y dos detenidos

4
Intentó escapar de la Patrulla Urbana y un vecino lo complicó: denunció que había descartado un arma
Noticias Locales

Intentó escapar de la Patrulla Urbana y un vecino lo complicó: denunció que había descartado un arma

5
Impulsan en la Legislatura bonaerense un "Plan Provincial Integral de Cuidados"
Noticias Locales

Impulsan en la Legislatura bonaerense un "Plan Provincial Integral de Cuidados"