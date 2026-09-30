Menú
Radio en vivo
Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 30 de spetiembre

El SMN indicó que la jornada tendrá temperaturas de entre 10 y 19 grados, con viento del sur.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en la Ciudad una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 10 y 19 grados, con viento del sur.

El jueves se espera un aumento de la nubosidad, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17, con viento del sur y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes la temperatura irá de los 9 a los 19 grados, con viento del noreste y cielo algo nublado.

Esta nota habla de:
1
¿Querés trabajar en seguridad en Quilmes? Abrieron la inscripción para el nuevo CPM
Noticias Locales

¿Querés trabajar en seguridad en Quilmes? Abrieron la inscripción para el nuevo CPM

2
Una esquina de Solano que era un reclamo histórico comenzó a ser reparada
Noticias Locales

Una esquina de Solano que era un reclamo histórico comenzó a ser reparada

3
Perdió el control y chocó contra varios autos estacionados en pleno centro de Quilmes
Noticias Locales

Perdió el control y chocó contra varios autos estacionados en pleno centro de Quilmes

4
Tres delincuentes fueron detenidos tras una persecución y un choque en Ezpeleta
Noticias Locales

Tres delincuentes fueron detenidos tras una persecución y un choque en Ezpeleta

5
Quilmes se prepara para la 10° Marcha del Orgullo Diverso y Disidente
Noticias Locales

Quilmes se prepara para la 10° Marcha del Orgullo Diverso y Disidente