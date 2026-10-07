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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 7 de octubre

Se esperan tormentas durante toda la jornada, con temperaturas de entre 14 y 19 grados.

Redacción FMQ
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Este miércoles en la Ciudad se espera una jornada inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas durante toda la jornada, con temperaturas de entre 14 y 19 grados.

El jueves podrían registrarse lluvias aisladas por la mañana y cielo nublado durante el resto de la jornada, con registros térmicos que irán de los 14 a los 17 grados.

El viernes la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 17 grados, con viento del sur y cielo nublado.

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