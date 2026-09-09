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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 9 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el día se presentará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en la Ciudad el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados, con viento del noreste.

El jueves aumentarán la nubosidad y también la temperatura, que oscilará entre los 11 y los 20 grados.

El viernes el cielo estará nublado y las temperaturas irán de los 11 a los 17 grados. No se esperan lluvias.

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