Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 9 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en la Ciudad el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados, con viento del noreste.

El jueves aumentarán la nubosidad y también la temperatura, que oscilará entre los 11 y los 20 grados.

El viernes el cielo estará nublado y las temperaturas irán de los 11 a los 17 grados. No se esperan lluvias.