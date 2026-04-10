Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 10 de abril

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores el cielo amanecerá con neblinas y luego estará despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 21 grados, con viento del noreste.

El sábado estará mayormente nublado, con temperaturas de entre 15 y 23 grados y viento del este.

El domingo, se mantendrá la nubosidad, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. No se esperan lluvias.