Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 12 de marzo

Las temperaturas irán de los 19 a los 26 grados.

Redacción FMQ

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará parcialmente nublado. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 19 a los 26 grados y soplará viento del norte rotando al este.

El viernes los registros térmicos serán idénticos a los de la jornada previa, con cielo algo nublado y viento del este.

Para el sábado se espera un aumento de la nubosidad y también de la temperatura, con una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. No se esperan lluvias.

