Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 13 de marzo

Este viernes en la Ciudad se presentará con buen tiempo. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

El sábado será otra jornada agradable, con viento del noreste rotando hacia el este y cielo con algunas nubes. La mínima será de 20 grados y la máxima de 28 grados.

El domingo aumentará la temperatura y llegará a los 32 grados, con viento del norte y algunas nubes. No se esperan lluvias.