Menú
Radio en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 13 de marzo

El cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

Redacción FMQ

Este viernes en la Ciudad se presentará con buen tiempo. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

El sábado será otra jornada agradable, con viento del noreste rotando hacia el este y cielo con algunas nubes. La mínima será de 20 grados y la máxima de 28 grados.

El domingo aumentará la temperatura y llegará a los 32 grados, con viento del norte y algunas nubes. No se esperan lluvias.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Clima