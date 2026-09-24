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Jueves, 24 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 24 de septiembre

El SMN indicó que este jueves la temperatura oscilará entre los 12 y los 23 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves en la Ciudad el cielo se presentará algo nublado y la temperatura mostrará registros que oscilarán entre los 12 y los 23 grados.

El viernes la nubosidad se mantendrá y la máxima será primaveral: 25 grados. Para el sábado se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 13 y una máxima de 21 grados.

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