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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 18 de septiembre

Habrá cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán entre los 15 y los 23 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán entre los 15 y los 23 grados.

El sábado se mantendrán condiciones similares, con algo más de nubes u una máxima de 24 grados.

Para el domingo se esperan 25 grados de temperatura máxima y posibilidad de tormentas por la noche, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

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