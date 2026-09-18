Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 18 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán entre los 15 y los 23 grados.

El sábado se mantendrán condiciones similares, con algo más de nubes u una máxima de 24 grados.

Para el domingo se esperan 25 grados de temperatura máxima y posibilidad de tormentas por la noche, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.