Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 2 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la Ciudad una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 7 y 17 grados, con tiempo desmejorando hacia la noche.

El sábado se espera un día inestable, con lluvias y tormentas aisladas durante gran parte del día. El SMN anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 16.

Hacia la noche del sábado se espera una mejora y el domingo se presenta con cielos parcialmente nublados, sin lluvias, y temperaturas entre los 11 y los 21 grados.