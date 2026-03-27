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Viernes, 27 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 27 de marzo

La temperatura mínima será de 18 grados y una máxima de 27 grados.

Redacción FMQ

Este viernes en la Ciudad se espera cielo mayormente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados y viento del noreste.

Por la tarde llegará la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas a partir de la tarde.

El sábado las tormentas se mantendrán hasta la tarde. Soplará viento del noreste y habrá temperaturas de entre 21 y 25 grados.

El domingo podrían registrarse tormentas hasta la madrugada. La mínima será de 21 y la máxima de 28 grados.

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