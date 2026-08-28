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Viernes, 28 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 28 de agosto

La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana fresco y con cielo mayormente nublado en Quilmes, con temperaturas que se mantendrán por debajo de los 20 grados y vientos provenientes del sector este y sudeste.

Para este viernes, se espera una jornada con cielo algo nublado. La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados. El viento soplará desde el sudeste.

El panorama será similar durante el sábado, aunque con registros térmicos algo más bajos. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados. En este caso, el viento llegará desde el este.

Finalmente, para el domingo se prevén condiciones similares, con nubosidad variable y una temperatura máxima estimada en 17 grados.

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