Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 9 de octubre

Este viernes en la Ciudad la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 16 grados, con viento del sur y cielo nublado. Según informó el SMN, podrían registrarse lloviznas durante toda la jornada.

El sábado se esperan lloviznas aisladas durante todo el día y temperaturas de entre 13 y 17 grados, con viento del sur. El domingo el cielo estará nublado, con temperaturas de entre 12 y 19 grados.