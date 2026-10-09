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Viernes, 9 de octubre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 9 de octubre

Según informó el SMN, podrían registrarse lloviznas durante toda la jornada.

Redacción FMQ
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Este viernes en la Ciudad la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 16 grados, con viento del sur y cielo nublado. Según informó el SMN, podrían registrarse lloviznas durante toda la jornada.

El sábado se esperan lloviznas aisladas durante todo el día y temperaturas de entre 13 y 17 grados, con viento del sur. El domingo el cielo estará nublado, con temperaturas de entre 12 y 19 grados.

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