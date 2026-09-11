Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes una jornada con cielo nublado y algo de inestabilidad. Se espera una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 18 y lluvias aisladas a partir de la tarde.

El sábado las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 12 grados, con lloviznas durante todo el día y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El domingo el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que irá de los 6 a los 14 grados.