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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes de septiembre

Se espera una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 18 y lluvias aisladas a partir de la tarde.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes una jornada con cielo nublado y algo de inestabilidad. Se espera una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 18 y lluvias aisladas a partir de la tarde.

El sábado las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 12 grados, con lloviznas durante todo el día y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El domingo el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que irá de los 6 a los 14 grados.

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