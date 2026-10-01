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Jueves, 1 de octubre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 1º de octubre

La jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en la Ciudad una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 10 y 16 grados. Habrá viento sur, con algunas inestabilidades y la posibilidad de que caigan algunas gotas.

El viernes seguirá mayormente nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17, con viento del sur y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el sábado se esperan algunos chaparrones, especialmente durante la mañana.

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