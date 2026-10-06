Colecta de sangre en la UNQ: cuándo y dónde donar en Quilmes

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) será sede este viernes 9 de octubre de una nueva colecta de sangre, una iniciativa solidaria destinada a contribuir con las reservas necesarias para atender a pacientes que necesitan transfusiones.

La jornada se desarrollará de 9 a 12 horas en la sede de la UNQ, ubicada en Roque Sáenz Peña 352, Quilmes. La propuesta invita a toda la comunidad a participar y colaborar con una donación que puede resultar fundamental para otras personas.

Quienes se acerquen deberán concurrir con su DNI. Además, desde la organización recomendaron desayunar con normalidad e hidratarse bien antes y después de la donación.

La actividad es organizada por el Hospital Isidoro Iriarte y la Universidad Nacional de Quilmes, con el acompañamiento del Instituto de Hemoterapia y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.