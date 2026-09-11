Colecta Más por Menos: se realizará este fin de semana en Quilmes y todo el país

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la 56° edición de la Colecta Nacional "Más por menos", una iniciativa impulsada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. Este año, la campaña se realizará bajo el lema "Compartir con alegría. Esperanza de muchos".

La propuesta busca funcionar como un puente entre quienes más tienen y quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de contribuir a reducir las desigualdades sociales y fortalecer proyectos solidarios en distintos puntos del país.

¿A dónde van las donaciones?

Los fondos reunidos durante la colecta permiten sostener proyectos concretos en todo el territorio nacional. Entre ellos se encuentran comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños, residencias para adultos mayores, centros de salud y establecimientos educativos.

También se financian talleres de artes y oficios, iniciativas que dependen en buena medida de los recursos que la campaña logra reunir cada año.

La colaboración podrá realizarse durante el fin de semana en parroquias, colegios, capillas e instituciones católicas. Además, quienes quieran aportar podrán hacerlo durante todo el año a través de los distintos canales habilitados.

Las formas de colaborar

Una de las alternativas es realizar un depósito o transferencia bancaria en pesos a la cuenta corriente de "CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA", Nº 000-218629/2, CUIT 30-51731290-4, CBU 0720000720000021862922, alias COLECTAMASXMENOS. El comprobante y los datos del donante deben enviarse a colectamaspormenos@cea.org.ar.

También se puede donar mediante código QR a través de Mercado Pago, disponible en el sitio oficial de la colecta, o mediante débito mensual automático con tarjetas de crédito Visa, American Express, Mastercard y Diners.

Otra posibilidad es acercarse a cualquier sucursal de Pago Fácil, presentando el documento e indicando que el aporte corresponde a la Colecta Más por Menos.

Asimismo, se habilitó la posibilidad de realizar una transferencia en dólares a la cuenta corriente en USD de "CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA", CUIT 30-51731290-4, CBU 0720000721000019051755, alias PLAYA.GULA.DIESEL. En este caso también se debe enviar el comprobante junto con los datos del donante al correo de la organización.

La campaña permite colaborar durante todo el año, por lo que quienes quieran realizar un aporte pueden consultar las distintas alternativas disponibles en el sitio oficial: colectamaspormenos.com/donar.html.

Para obtener más información sobre la iniciativa también se puede escribir a colectamaspormenos@cea.org.ar, comunicarse al (011) 4394-2065 o al celular (011) 15-5148-0286.