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Jueves, 13 de agosto de 2026

Colectivo roto y tránsito complicado: qué pasó en el bajo nivel de Oliveri

Un interno de la línea 257 sufrió una falla mecánica mientras atravesaba el paso hacia el centro de Quilmes. No quedó atascado por la altura, sino que tuvo un desperfecto.

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Un colectivo de la línea 257 sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba por el bajo nivel de Oliveri, uno de los pasos que conecta distintos sectores de Quilmes con el centro de la ciudad.

El vehículo quedó detenido en plena traza debido a la falla y generó complicaciones para la circulación durante varios minutos, mientras se aguardaba la asistencia necesaria para retirarlo del lugar.

El episodio volvió a poner la atención sobre los problemas que se registran en los pasos bajo nivel de Quilmes, aunque en este caso el colectivo no quedó atascado por su altura, sino que sufrió una avería mecánica.

El hecho se suma a otro episodio ocurrido durante esta semana, cuando un camión con acoplado perdió el container que transportaba al intentar atravesar el bajo nivel de Guido.

En ese caso, el vehículo habría superado la altura máxima permitida para circular por el lugar y el container terminó desprendiéndose y quedando atravesado en el paso bajo nivel, lo que provocó importantes demoras hasta que pudo ser retirado.

Así, en pocos días se registraron dos situaciones diferentes en los pasos bajo nivel de Quilmes: una falla mecánica que dejó detenido a un colectivo en Oliveri y un camión que perdió su container en Guido.

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