Comenzó el juicio por el crimen de Renzo Godoy, el nene de 4 años asesinado a golpes en El Pato

Comenzó este martes en los Tribunales de Quilmes el juicio oral y público por el crimen de Renzo Godoy, el niño de 4 años que murió tras sufrir una feroz golpiza en diciembre de 2022, en una vivienda de El Pato, Berazategui.



Por el hecho son juzgados su madre, Victoria Belén Godoy, de 34 años, y su pareja, Luis Alberto Gallo, de 40. Ambos están acusados por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía, una calificación que contempla la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de Quilmes y busca determinar las responsabilidades de los dos acusados en la muerte del pequeño, ocurrida el 22 de diciembre de 2022 en una casa ubicada sobre la calle 508.

Según la investigación, los acusados trasladaron a Renzo, ya sin vida, hasta una unidad de primeros auxilios de El Pato y sostuvieron inicialmente que el niño había sufrido un accidente doméstico: aseguraron que se había resbalado y golpeado mientras se bañaba.

Sin embargo, la autopsia descartó esa versión y reveló que el menor había sufrido una brutal golpiza. Entre las lesiones detectadas se encontró un grave daño en la aorta abdominal, que le provocó una hemorragia interna y terminó causándole la muerte.

Denuncias por violencia

Con el avance de la investigación también surgieron testimonios sobre la situación que atravesaban Renzo y sus hermanos dentro del hogar. Allegados a la familia de los menores afirmaron en declaraciones a Radio FMQ que los chicos eran víctimas de violencia, hostigamiento y malos tratos sistemáticos por parte de la madre y su pareja.

La abuela de los niños y abogados que intervienen en el expediente también aportaron testimonios vinculados con esos antecedentes de violencia, que serán analizados durante el desarrollo del debate oral.

Ahora, la Justicia deberá reconstruir lo ocurrido en aquella vivienda de El Pato y determinar el grado de responsabilidad de Godoy y Gallo en la muerte de Renzo. El juicio continuará con la presentación de pruebas y los testimonios previstos por las partes.