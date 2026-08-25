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Martes, 25 de agosto de 2026

Comienza el juicio por el crimen de Daniel Silva, asesinado a balazos en la Ribera de Quilmes

Un joven de 23 años será acusado por el hecho que ocurrió en febrero de 2025.

Redacción FMQ
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Este martes comenzará el juicio oral contra Uriel Crets, un joven de 23 años acusado del homicidio de Daniel Silva, de 57, asesinado a balazos en febrero de 2025 frente a un bar ubicado en la intersección de Olavarría y Robles, en la Ribera de Quilmes.

Según la acusación, Crets habría disparado contra Silva en el marco de un presunto conflicto relacionado con el robo de una motocicleta. Tras el crimen, el joven permaneció prófugo durante aproximadamente tres meses, hasta que fue detenido.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Quilmes y se extendería durante toda la semana. Durante las audiencias se analizarán las pruebas incorporadas a la causa y se escucharán los testimonios vinculados con el homicidio.

Silva, de 57 años, fue asesinado a tiros frente al mencionado bar, en un hecho que generó conmoción entre los vecinos de la ribera quilmeña. Ahora, a más de un año del crimen, la Justicia comenzará a determinar la responsabilidad penal del acusado.

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