Compró un Telekino en Ranelagh y podría ser millonario: buscan al ganador antes de que sea tarde

Un vecino de Ranelagh podría tener en su poder un cupón de Telekino que resultó ganador en el sorteo N° 2444 y todavía no lo sabe. El ticket fue vendido en una agencia de la localidad y, hasta el momento, nadie se presentó a reclamar el importante premio. El plazo para cobrarlo vence el próximo 25 de septiembre.

La particular situación generó una búsqueda en toda la zona. El cupón ganador fue comercializado por la agencia Puro Juego, cuyos responsables todavía no pudieron identificar a la persona que realizó la apuesta.

Ante la falta de reclamo, desde el comercio decidieron reforzar la difusión para intentar encontrar al afortunado antes de que se cumpla el plazo establecido. Incluso colocaron un pasacalles en Ranelagh con un mensaje dirigido especialmente a los vecinos que hayan comprado un Telekino en esa agencia durante el período correspondiente al sorteo.

La expectativa está puesta en que el ganador revise los cupones que todavía conserva y pueda reconocer el ticket premiado. En caso de encontrarlo, deberá iniciar el trámite correspondiente para cobrar el premio, de acuerdo con las vías establecidas por Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

La búsqueda también tomó alcance provincial luego de que Lotería de la Provincia difundiera un video relacionado con el cupón ganador del sorteo N° 2444, con el objetivo de colaborar en la localización de su titular.

Por ahora, el premio continúa sin dueño identificado y el reloj corre. Desde Puro Juego apelan a la difusión para que el vecino que tenga el cupón pueda reconocerlo, acercarse y realizar el trámite antes del 25 de septiembre.

Así, quienes hayan jugado al Telekino en la agencia de Ranelagh y todavía tengan sus cupones guardados tienen una última oportunidad: revisarlos, porque podría haber un importante premio esperando ser reclamado.