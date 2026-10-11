Con drones, investigaron una casa en Bernal Oeste y detuvieron a una mujer por venta de drogas

Una mujer de 32 años fue detenida acusada de vender drogas al menudeo en una vivienda de Bernal Oeste, y el procedimiento se realizó tras una investigación que incluyó tareas de vigilancia y registros aéreos con drones del Municipio de Quilmes.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró más de 300 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un chaleco antibalas.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad de Quilmes ante la Justicia, luego de que se detectaran movimientos sospechosos en las inmediaciones de la calle 173 y Pilcomayo.

A partir de esa información, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Séptima llevaron adelante tareas de seguimiento para reunir pruebas sobre las presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes.

Los drones permitieron registrar los movimientos

Como parte de la investigación, los efectivos utilizaron fotografías y filmaciones aéreas obtenidas mediante el escuadrón municipal de drones V.A.N.T. Los registros permitieron documentar presuntas operaciones de venta de drogas e identificar el domicilio señalado en la denuncia.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno autorizó el allanamiento de la vivienda ubicada en Bernal Oeste.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Séptima, con apoyo de efectivos de la Comisaría Segunda y de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Quilmes.

Durante el operativo, los agentes redujeron a la principal sospechosa y requisaron el inmueble. Allí encontraron más de 300 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones y un chaleco antibalas.

La mujer quedó detenida

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 de Quilmes, especializada en estupefacientes.

Tras analizar las actuaciones, el fiscal interviniente avaló el procedimiento y dispuso la detención de la mujer, imputada por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes para su comercialización.

Además, ordenó su traslado a sede judicial para comparecer en la primera audiencia, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de la presunta actividad ilícita.