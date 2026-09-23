Con eje en la Ley Ema, Quilmes impulsa una formación sobre cuidados y derechos digitales

El Municipio de Quilmes realizó este martes el primer encuentro del programa de formación en ciudadanía y entornos digitales destinado a trabajadoras y trabajadores municipales y docentes del distrito. La jornada se desarrolló en la Casa de las Culturas y marcó el inicio del ciclo de capacitación llevado adelante conjuntamente por la Comuna y la Fundación Faro Digital, con el objetivo de fortalecer herramientas para comprender, prevenir y abordar las problemáticas que atraviesan actualmente los entornos digitales.

La propuesta aborda, entre otros ejes, la construcción de ciudadanía digital, las formas de vinculación y convivencia en estos espacios, la prevención de las violencias digitales y la generación de estrategias de cuidado y promoción de derechos. En este marco, la formación dialoga también con los principios y objetivos del proyecto de Ley Ema, impulsado por la diputada provincial Mayra Mendoza, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense.

"Mayra, cuando presenta el proyecto de Ley Ema, da en la tecla en relación a cómo, en particular las instituciones educativas y en función de las transformaciones que se vienen dando de manera acelerada por la tecnología, podemos estar de manera permanente actualizándonos con herramientas que necesitamos para hacer mejor la convivencia escolar y la vida de nuestros estudiantes, para que no haya otra Ema. Como agentes municipales y muchas veces, como referencia de las instituciones, necesitamos tener las máximas herramientas posibles para poder ser replicadores y construir con ellas todo lo que esté a nuestro alcance para combatir esta realidad que nos toca. Es lo que nos pide Mayra, para poder hacerlo", señaló el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery.

En esta línea, la inspectora jefa Distrital de Educación, Florencia Elvino, destacó: "Esta iniciativa que está impulsando Mayra Mendoza nos permite ser protagonistas y generar estrategias frente a las nuevas demandas de los entornos digitales y la mirada de la Educación Sexual Integral (ESI). Entendemos que la educación es una herramienta muy valiosa, como un bien social para construir presente y futuro. Estos espacios de formación nos permiten contar con herramientas que necesitamos para estar a la altura de las demandas de nuestros y vuestras estudiantes".

El proyecto de Ley Ema busca fortalecer la prevención y el abordaje integral de las violencias digitales en los ámbitos educativos y contempla, entre otras cuestiones, la incorporación del inciso "z bis" a la Ley Nº 13.688 (de Educación Provincial), para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías; la inclusión en la currícula de temas de consentimiento, privacidad, derechos digitales y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial; la actualización de las guías escolares para incluir protocolos específicos de violencia digital que aseguren el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de los estudiantes; y la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. La iniciativa recupera el trabajo impulsado por su mamá, Laura Sánchez, junto con organizaciones especializadas en ciudadanía y violencias digitales. En ese recorrido se inscribe también la Guía Ema, construida como una herramienta para la prevención, el cuidado y el abordaje de estas situaciones, con la participación de organizaciones como Faro Digital.