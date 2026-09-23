Concejo Deliberante de Quilmes: se aprobó la venta de casi 100 vehículos municipales

El Concejo Deliberante de Quilmes llevó adelante este martes una doble jornada legislativa, con una sesión ordinaria y otra extraordinaria, en las que se aprobaron distintas iniciativas y se introdujeron modificaciones a dos proyectos durante su tratamiento en el recinto.

Uno de los principales expedientes abordados estuvo relacionado con la autorización para disponer de 97 vehículos y rodados pertenecientes a la Flota Municipal, entre los que se encuentran 17 motocicletas.

El proyecto contemplaba inicialmente la posibilidad de avanzar con una venta directa de las unidades, consideradas antiguas, desgastadas o amortizadas. Sin embargo, durante el tratamiento, el oficialismo propuso modificar el mecanismo previsto y establecer la licitación pública como procedimiento principal para la disposición de los vehículos.

De esta manera, el expediente fue modificado antes de su aprobación, incorporando un mecanismo de carácter público para llevar adelante el proceso sobre los rodados que forman parte del patrimonio municipal.

Por otra parte, durante la sesión extraordinaria se trató la designación de la nueva nómina de mayores contribuyentes. La iniciativa fue aprobada sin debate por parte de los concejales.