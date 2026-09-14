Construirán un nuevo polideportivo en Quilmes: dónde estará ubicado

La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunciaron este viernes la construcción del nuevo Polideportivo Santo Domingo, ubicado en un predio comprendido entre las calles Bermejo, Pilcomayo, Victorica y Dardo Rocha, en Bernal Oeste, que contará con una pileta semiolímpica, un piletón recreativo y un espacio cubierto para la práctica de distintas disciplinas deportivas, en un acto que se realizó en el CIC Santo Domingo (Bermejo 1099) ante la presencia de vecinos y vecinas.

"En Quilmes tenemos que tener fe en nosotros mismos y en nuestra comunidad, y saber que hay un vecino que está pensando también cómo hacemos para vivir mejor. Son tiempos donde hay que poner en valor ese trabajo comunitario y fortalecerlo. Tenemos que ser cada vez más solidarios y estar mirando mucho más qué le pasa al otro", aseguró Mayra.

Y agregó: "Somos un proyecto político con una clara ideología: somos peronistas, kirchneristas, queremos a Cristina libre porque Cristina es la garantía de poder llevar adelante estas obras, en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Somos peronistas, pero sobre todo somos gente de trabajo; vecinos y vecinas de Quilmes que queremos que nuestro Municipio esté mejor todos los días. Sabemos que no hay una fórmula mágica, es con proyección, trabajo, compromiso, gestión y lo que nos propusimos desde el comienzo, de la periferia al centro, seguir fortaleciendo todo lo que necesitan nuestros vecinos de los barrios y no dejar olvidados los límites".

La Intendenta de Quilmes es uso de licencia, afirmó: "Sabíamos que nos iba a costar mucho y nos cuesta mucho, porque hoy lo hacemos solos y solas. Lo hace el Municipio de Quilmes. La tasa de contribución que pagan con mucho esfuerzo los vecinos y vecinas es administrada por el Municipio y devuelto en obras. Se ve reflejado en nuevos polideportivos, nuevos accesos y eso es algo que no deben perderlo de vista nunca. Y a los gobiernos hay que exigirles que den resultados y que tengan resultados para bien en la vida de la gente".

Por su parte, Mieri aseveró: "Este anuncio de obra, que es mucho más que un edificio, porque sabemos que cuando el Estado pone en valor este tipo de obras, es símbolo de que más pibes y más familias puedan acceder a uno de los derechos fundamentales, como es el acceso al deporte. Cuando el Gobierno Nacional se retira, en Quilmes no nos quedamos de brazos caídos ni cruzados. Con la impronta de trabajo de Mayra y con la planificación que tuvimos en todos estos años, poniendo los recursos donde hay que ponerlos, y haciendo lo que hay que hacer, tenemos más Estado, participación y derechos para nuestros vecinos y vecinas. Y así lo queremos seguir haciendo".



La construcción del nuevo polideportivo, que se realizará con fondos 100% municipales, permitirá ampliar el acceso al deporte y la recreación en Bernal Oeste, acercando a la comunidad un espacio para la actividad física, el aprendizaje y el encuentro entre distintas generaciones. El proyecto integra instalaciones deportivas, espacios de servicio y áreas de uso comunitario, con recorridos accesibles y sectores de permanencia que favorecerán la participación y el desarrollo de actividades durante todo el año.

El complejo contará con un sector deportivo que incluirá: polideportivo cubierto integrado al playón existente, destinado a la práctica de handball, fútbol con sus medidas reglamentarias, y vóley; espacios de apoyo con recepción, vestuarios y sanitarios, y circulaciones peatonales accesibles y áreas de permanencia con mobiliario urbano.

También tendrá un sector de natación donde habrá: pileta semiolímpica y piletón recreativo; cubierta móvil para adaptar su uso a las condiciones climáticas y estacionales, y un edificio complementario vinculado mediante patios con recepción, enfermería, vestuarios, sanitarios y sala de máquinas.