Continúan los ataques a autos estacionados en Quilmes Centro

Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la madrugada de este martes en Quilmes Centro, donde dos delincuentes atacaron un vehículo que se encontraba estacionado frente a la Clínica de la UOM y escaparon con distintas pertenencias que estaban en su interior.

El episodio ocurrió sobre San Martín, entre 9 de Julio y Colón, cuando dos individuos fueron captados por las cámaras de seguridad mientras se acercaban a una Ford EcoSport estacionada en la zona.

Según quedó registrado en las imágenes, los delincuentes rompieron los vidrios del vehículo para poder ingresar al habitáculo y revisar su interior. Luego de revolver las pertenencias, uno de ellos retiró distintas prendas de ropa que se encontraban dentro del auto.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y permitió observar con claridad el accionar de los dos sujetos, que actuaron durante la madrugada y se retiraron del lugar luego de concretar el robo.

El hecho generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, especialmente porque se suma a otros episodios similares denunciados durante los últimos meses en las inmediaciones, donde vehículos estacionados fueron blanco de ataques y robos.