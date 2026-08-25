Menú
Radio en vivo
Martes, 25 de agosto de 2026

Copa Ciudad Quilmes de Natación: el club Quilmes Oeste se consagró ganador

El evento reunió a ocho instituciones del distrito en una verdadera fiesta del deporte local, que se desarrolló en el Natatorio Municipal de San Francisco Solano.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En el marco de las celebraciones por el 360º aniversario de Quilmes, se llevó adelante una nueva edición de la Copa Ciudad Quilmes de Natación, que reunió a ocho instituciones del distrito en una verdadera fiesta del deporte local, que se desarrolló en el Natatorio Municipal de San Francisco Solano, y que tuvo como ganador al Club Quilmes Oeste.

El evento, organizado por la Secretaría de Deportes local, tuvo como sede el Natatorio Municipal de San Francisco Solano, que por primera vez fue escenario de la competencia y lució en excelentes condiciones, además de brindar un gran marco para recibir a más de 500 personas entre nadadores, entrenadores, familias y representantes de los distintos clubes que participaron de la jornada.

La Copa se disputa con una modalidad por equipos, en la que cada institución presenta seis conjuntos conformados por categorías según las edades de sus nadadores, haciendo que el resultado final sea producto del rendimiento colectivo de cada club.

Luego de una jornada de competencia, encuentro y camaradería, Quilmes Oeste se quedó con el primer puesto, seguido por el Club Alemán de Quilmes, y Club Los Cooperarios, que completaron el podio como segundo y tercero. Para Quilmes Oeste significó además su tercera conquista en las seis ediciones disputadas hasta el momento bajo este formato, alcanzando así la mitad de los títulos entregados en la historia de la competencia.

Además de los tres primeros clubes citados, fueron parte de esta edición el Quilmes Atlético Club, el Club Social y Deportivo Sol de Mayo, el Club Atlético Bernal, el Club Argentino de Quilmes y el Club Juventud de Bernal.

Esta nota habla de:
1
Choque fatal en Quilmes Oeste: un auto se incrustó contra una vivienda y murió la conductora
Noticias Locales

Choque fatal en Quilmes Oeste: un auto se incrustó contra una vivienda y murió la conductora

2
ANSES Quilmes: quiénes cobran este martes 25 de agosto
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este martes 25 de agosto

3
Denuncian una presunta red de corrupción y narcotráfico en la Unidad Penal 31 de Florencio Varela
Noticias Locales

Denuncian una presunta red de corrupción y narcotráfico en la Unidad Penal 31 de Florencio Varela

4
Fuerte choque en Quilmes Oeste: tres heridos y uno de ellos en grave estado
Noticias Locales

Fuerte choque en Quilmes Oeste: tres heridos y uno de ellos en grave estado

5
Estuvo prófugo 14 años por abusar de su hijastra y fue detenido en Florencio Varela
Noticias Locales

Estuvo prófugo 14 años por abusar de su hijastra y fue detenido en Florencio Varela

Últimas noticias de Quilmes