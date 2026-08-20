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Jueves, 20 de agosto de 2026

Cortan una calle clave de Bernal por más de dos meses: cuándo será y qué desvíos habrá

Los trabajos comenzarán el lunes 24 de agosto y el tramo permanecerá cerrado al tránsito general hasta el 6 de noviembre.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes anunció el inicio de una obra de repavimentación sobre la calle 25 de Mayo, entre Belgrano y avenida San Martín, en Bernal. Los trabajos comenzarán el próximo lunes 24 de agosto y, debido a las tareas previstas, el tramo permanecerá cerrado al tránsito general hasta el 6 de noviembre.

La intervención forma parte del Plan Bianual de Obras 2025-2027 y contempla la repavimentación completa de la calzada con pavimento rígido de hormigón, además de la construcción de rampas y veredas.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, durante el período de obra no estará permitido el ingreso ni el egreso de vehículos particulares en el sector comprendido entre Belgrano y avenida San Martín. El cierre se extenderá por más de dos meses, por lo que se recomendó a los conductores utilizar vías alternativas.

En ese sentido, los desvíos previstos serán por las calles Zapiola y Castro Barros, con el objetivo de facilitar la circulación mientras se desarrollen los trabajos.

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